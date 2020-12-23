Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая покидает свой пост. Об отставке сотрудника минздрава стало известно 23 декабря. Уже известны причины ухода.- Елена Голенецкая освобождена от замещаемой должности и уволена в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области.Добавим, что Елена Голенецкая, которая является доцентом, кандидатом медицинских наук проработала в минздраве Приангарья около 20 лет. В ее коллекции такие награды как «Отличник здравоохранения». Помимо этого она имеет звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазначен новый министр здравоохранения Иркутской области (Подробности)