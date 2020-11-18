Назначен новый министр здравоохранения Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Назначен новый министр здравоохранения Иркутской области. Им стал Яков Сандаков. Нового главу минздрава представил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который также обозначил Якову Сандакову приоритетные задачи в работе.

- Борьба с коронавирусом - это задача номер один, - отметил Игорь Кобзев. - Ситуация в регионе напряженная. Медики работают на пределе своих возможностей. Нужно решать вопросы расширения коечного фонда, применения современных методов лечения, организации неотложной помощи амбулаторным больным.

Биография нового министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова

Ну а мы немного познакомим жителей Приангарья с биографией нового министра. В 2003 году Яков Сандаков окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело». В 2008 году аспирантуру по специальности «хирургия». Он также получил второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Новый министр здравоохранения Яков Сандаков является доцентом, кандидатом медицинских наук. В октябре 2020 года Яков Сандаков защитил докторскую диссертацию

А теперь о должностях, которые занимал Яков Сандаков перед переездом в Иркутск. Итак, с 2009 года он пять лет возглавлял пермский Центр профессиональной медицины, хирургический стационар. Был заместителем главного врача по хирургии городской детской больницы №15 Перми.

В 2014 году занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. Работал заместителем главного врача Диагностического центра №3 в Москве.

В 2017 году избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский Москвы.

С апреля 2020 года Яков Сандаков являлся главным врачом городской поликлиники №109 Москвы.

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