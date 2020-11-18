Мэр Братска Сергей Серебренников заболел коронавирусом. Фото: администрация Братска

Мэр Братска Сергей Серебренников заболел коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 градоначальник получил в среду, 18 ноября. С этого дня, он будет работать удаленно.

- Состояние здоровья Сергея Серебренникова стабильное, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Лечение проводится амбулаторно.

Что касается обстановки с коронавирусом в Братске, то по состоянию на 18 ноября в городе количество больных увеличилось на 22 человека. За все время распространения инфекции, заразились 1778 братчан. Во всей Иркутской области уже 29116 зараженных. Прирост за сутки составил 265 человек.

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