Житель Усть-Илимска поджег реабилитационный центр «Дом милосердия», разозлившись на его начальника. В результате сгорело несколько помещений, а общий ущерб составил 8, 4 миллиона рублей. Сейчас дело в отношении 56-летнего горожанина отправлено в суд.Как отмечает ИА \\"Байкал-Инфо\\" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области, поджигателя утром в день ЧП выгнали из учреждения из-за того, что тот нарушал правила и употреблял спиртное.- Уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.Вполне очевидно, что буйному постояльцу социального учреждения грозит серьезная ответственность за произошедшее и впоследствии у него будет время подумать, стоило ли таким странным образом мстить руководителю учреждения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Ангарске и скрылся ( подробности)