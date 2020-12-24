Пробки в Иркутске утром 24 декабря. Сегодня нелегко приходится жителям Ленинского района: и Иркутный, и Иннокентьевский мосты в Яндекс.Пробки раскрашены 24 декабря красным цветом. Путь к первой переправе затруднен уже с остановки «Военный городок» на улице Трактовой, ко второй – уже на улице Олега Кошевого.Кроме того, на дорогах города утром в четверг отмечено 5 ДТП: на Объездной дороге Ново-Ленино, на улице Олега Кошевого, на улицах Сурнова, Байкалськая и Декабрьских Событий.«В Иркутске 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться, к 11 часам достигнут 4 баллов, затем начнут расти».Также заторы есть на подъезде к Академическому мосту и плотине ГЭС. По самим этим переправам путь свободен.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08