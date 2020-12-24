В ночь на 24 декабря разгорелся огонь в здании больницы поселка Октябрьский в Чунском районе. Как стало известно КП-Иркутск, сигнал пожарным поступил от автоматической сигнализации, установленной в медучреждении, в 00.46.«К месту пожара по повышенному номеру были направлены подразделения федеральной и областной пожарно-спасательных служб, всего 18 человек на спецмашинах», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «На момент их прибытия горело внутри помещения лаборатории, расположенной на первом этаже деревянного двухэтажного здания».В момент возгорания в здании был сторож и диспетчер. Они успели выбежать из больницы до приезда спасателей. Локализовать возгорание удалось через час, в 02.25 ночи 24 декабря пожар был полностью потушен. Огонь повредил 50 кв.метров лаборатории больницы. Причины возгорания уточняются.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08