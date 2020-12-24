Пришла в себя, но дышит все еще при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких. Девушка, которую растерзала свора собак, находится под постоянным наблюдением медиков в Улан-Удэ.- Сейчас пациентка в сознании, - сообщает Минздрав Республики Бурятия. – Медикаментозный сон завершен, во время него ей была проведена операция – трахеостомия для продолжения ИВЛ.Напомним, трагедия с 20-летней уланудэнкой произошла 23 декабря. На девушку с ужасной яростью накинулось 8-10 собак. Отбиться от них у нее не получилось. Псы буквально разрывали ее в клочья. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы на помощь не подоспела пенсионерка. Не побоявшись псов, она выскочила из ограды и начала стучать палкой по забору. На стук стали появляться люди, собаки убежали.Однако, от серьезных травм это не спасло. Вот уже несколько дней сибирячка находится в реанимации. О ее состоянии корреспонденту КП-Иркутск рассказали родственники – подробнее.Читайте также:Бродячие собаки напали на 8-летнюю школьницу в Улан-Удэ. Одного из агрессивных псов застрелил полицейский (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08