Гидрометцентр Иркутской области еще раз предупреждает о плохой погоде. Так, сегодня утром, 26 декабря, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах, а также в Братске, ожидается сильный, до 15-18 м/с ветер, снег, метели. А 27-31 декабря в регионе установятся сильные морозы до -38,-43, местами до -46°, на севере и в верхнеленских районах до -50,-53°.- 27-31 декабря в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-12 градусов ниже климатической нормы, - предупреждают в Иркутском УГМС жителей города. -Уже в воскресенье, 27 декабря, в Иркутском районе -28...-33, днем -26...-31, местами -35...-40.В понедельник, 28 декабря, потепления ждать не стоит. Разве что в тех территориях, где в этот день возможен снег. На юге региона, в том числе и в Иркутске днем -27...-32, однако местами, как отмечают метеорологи, стужа достигнет - 37. На севере - ниже - 50.