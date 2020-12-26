Ограничительные меры, которые введены в Иркутске из-за коронавируса, достаточно либеральны. Жесткого карантина нет, все открыто, кроме театров. Однако при этом запрещено проводить корпоративы и действует ограничение по времени работы кафе и ресторанов, только до 11 вечера. В предновогодние дни служба потребительского рынка и лицензирования региона контролирует их выполнение.\\"Так, в ночь с 25 на 26 декабря сотрудники ведомства совместно с органами охраны правопорядка проверили 12 ресторанов, кафе и баров, расположенных в Правобережном и Октябрьском районах Иркутска. Ограничение режима работы не соблюдалось только в одном заведении - баре на улице Байкальской. На момент проверки в запрещенное для приема посетителей время в помещении бара находилось более ста гостей\\", - сообщает пресс-служба администрации правительства Иркутской области.Бару -нарушителю придется за это заплатить, причем в прямом смысле слова. Штраф для фирмы в таком случае от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение деятельность может быть приостановлена до 90 суток.