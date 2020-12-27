Ранним утром 27 декабря в двух поселках Тайшетского района - Полинчет и Кондратьево - аварийно отключилось электричество. В этих населенных пунктах морозно, температура утром была -43 градуса, днем -38 градусов.- Под отключение попали 207 жилых домов и пять соцобъектов (имеются бензиновые генераторы), - сообщили на сайте ГУ МЧС по Иркутской области. - Проводятся восстановительные работы. Задействовано пять человек, две единицы техники.Тем временем, в поселке Мама на севере Иркутской области накануне ввели режим ЧС из-за аварии на котельной. В 43-градусный мороз снизилась температура теплоносителя. Как сообщили в правительстве региона, в жилых домах проблем с отоплением не было, но за этим продолжают наблюдать. Аварию ликвидируют, в поселок 27 ноября должна направиться бригада специалистов из Иркутска.