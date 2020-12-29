Очередное землетрясение произошло на Байкале ранним утром, 29 декабря. Как сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки в 7 баллов зафиксированы в 08:31. Эпицентр находился в Северно-Байкальском районе, вблизи Таксимо, где сила толчков составила 5 баллов. Энергетический класс составил 12,8, магнитуда — 4,9. В Северомуйске ощущались толчки в 4 балла В Иркутской области, вблизи Бодайбо, сила подземных толчков составила 2 балла.Что касается Иркутска, то в столице Приангарья толчки не ощущались.Напомним, это уже не первое землетрясение в декабре 2020 года на Байкале. Так, 10 декабря регион тряхнуло дважды: утром и вечером. Третье землетрясение за месяц произошло 17 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле землетрясения в Иркутской области в музее сами завелись старинные часы XIX века, которые не могли починить два года (Подробности)