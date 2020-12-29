Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников иркутского СИЗО-1. Напомним, ранее ГУФСИН Приангарья сообщал, что во время конфликтной ситуации, возникшей между осужденными в камере, 29-летний мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Пострадавшего экстренно доставили в больницу при иркутской исправительной колонии №6.- По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами СИЗО-1 своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.Сейчас выясняются все подробности инцидента. Свою внутреннюю проверку проводит и ГУФСИН Приангарья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗастрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова признали виновным (Подробности)