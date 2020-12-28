Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года застрелил 8 сослуживцев в воинской части №54160 в Забайкальском крае, признан виновным. Такое решение 28 декабря 2020 года приняли присяжные заседатели на очередном заседании, которое прошло по этому громкому делу.- Рамиль Шамсутдинов действительно признан виновным, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев. – Сейчас решается вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Что касается приговора, то он скорее всего, будет вынесен до Нового года.Напомним, Шамсутдинов хладнокровно открыл огонь во время сдачи караула. Рядовой неожиданно наставил автомат на своих сослуживцев. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы. Рамиля Шамсутдинова обвиняют по таким статьям как: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.Этой осенью следственный комитет России сообщил подробности того расстрела. Их рассказал сам срочник. Итак, по версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗабайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД (Подробности)\\"Они меня все достали\\": стали известны подробности кровавой бойни в воинской части под Читой (Подробности)Не дожил до дембеля 25 дней: солдат, убитый срочником в Забайкалье, мечтал стать пограничником (Подробности)