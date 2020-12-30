Полицейские ищут 14-летнюю Валерию Свежинцеву из села Хомутово, что под Иркутском. Около 14 часов 27 декабря она вышла из дома по улице Гоголя и пропала. С собой девочка взяла мобильный телефон, но, видимо, дозвониться до нее нет возможности. Встревоженная мать, не зная, где искать дочь, обратилась к правоохранителям.- Приметы: на вид 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза, - описали приметы пропавшей девочки в ГУ МВД по Иркутской области. - Одета: блестящий пуховик до пояса, серые джинсы, черные ботинки.Всем, кто что-либо знает о том, где может находиться школьница, просят срочно звонить в полицию или службу спасения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрыты пункты приема помощи для пострадавшего от пожара питомника К-9 в Иркутске (подробности)