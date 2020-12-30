В Иркутской области, по данным на 30 декабря, зафиксировали еще 260 случаев заражения коронавирусом.- Подтвержденных случаев инфицирования 40 519 (+260), в том числе госпитализировано 2844 (-138) Выздоровело 35 527 (+322), - сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением инфекции. - Умерло 1324 (+12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 185 (+1).Хоть число зараженных и растет, но по цифрам видно, что выздоравливает сейчас больше людей, чем заражается. Однако расслабляться рано, впереди новогодние праздники. Роспотребнадзор рекомендует провести их дома, в кругу семьи, или на свежем воздухе, а вот больших компаний избегать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вход по паролю, селфиться нельзя!»: как бары и кафе увиливают от запретов на ночные тусовки в эпоху коронавирусаЗакрытые вечеринки \\"для своих\\" и \\"дружеские ужины\\" вместо корпоративов (подробности)