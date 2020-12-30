Погода в этом году в Иркутской области аномальная: то долго держалось тепло, то грянули сильные морозы. Синоптики предупреждают, что в Новый год, 31 декабря, в некоторых районах столбик термометра упадет до -40...-45! В Иркутске чуть теплее: ночью ожидается -30...-32 градуса, днем -23...-25. Но все равно для нашего города это слишком холодно, среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов ниже нормы.- 1 января температура ночью -30...-35, в центральных и Чунском районах -38...-43, днем -22...-27, в пониженных формах рельефа -30...-35, - рассказывают на сайте Иркутского гидрометцентра. - В северных и верхнеленских районах ночью -35...-40, местами -43...-48, днем -30...-35, местами -38...-43.Будет облачно, почти без снега, небольшой ветер. В такую морозную погоду лучше без надобности не ездить в дальнюю дорогу, побыть дома.Напомним, синоптики рассказывали \\"КП\\"-Иркутск о причинах аномальной стужи. Все дело в ледяном антициклоне, который подпитывается морозом с арктического побережья. Потепления в праздники пока не прогнозируют.