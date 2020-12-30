Банду подростков будут судить в Иркутской области. На скамье подсудимых оказались 13 человек, из них 10 - в возрасте от 14 до 17 лет. И все они с апреля 2019 по январь 2020-го проворачивали криминальные дела.- Обвиняемые совершали в городах Зима, Саянск, Ангарск, Нижнеудинск, Куйтунском районе угоны, кражи отечественных автомобилей и мотоциклов, покушались на хищение транспортных средств, похищали имущество и деньги, как разбоем с оружием, так и с незаконным проникновением в жилище и другие помещения и из автомобилей, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.В начале 2020-го их задержали. Выяснилось, что жертвами банды стали 34 сибиряка, общий ущерб - 900 тысяч.Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Каждому предъявлено обвинение в зависимости от роли в преступлениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗастрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова признали виновным (подробности)