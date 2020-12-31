В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 266 человек. За все время распространения COVID-19 в Приангарье 40 785 инфицированных. По состоянию на 31 декабря госпитализировано 2 683 сибиряка. За сутки выписался 161 пациент. Такие данные приводит оперативный штаб правительства региона.Увы, но продолжает увеличиваться и число умерших. За сутки от коронавируса скончались 13 больных. Теперь у нас 1 337 жертв. Еще 187 умерли от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 2 человека.Есть и оптимистичные новости. За сутки опасную болезнь победил 281 житель Приангарья. В общей сложности полностью выздоровели уже 35 808 человек.Такие данные по коронавирусу в Иркутской области на 31 декабря 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)