В Мамско-Чуйском районе снят режим ЧС. Напомним, он вводился местной администрацией из-за аварийного отключения воздушной линии 35 кВ на участке Мусковит – Мама. Оно произошло 25 декабря в 07.22 часов. Восстановлено электроснабжение было 26 декабря в два часа ночи.- Сейчас продолжаются работы по замене радиаторов в трех квартирах в жилом доме по улице Горная, 14, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Там проживают три человека, детей среди них нет.Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в поселке Полинчет Тайшетского района. Там произошло аварийное отключение на линии ВЛ-10 кВ Тамтачет-Полинчет-Кондратьево. Сейчас рабочие меняют трансформатор. Его доставят из поселка Новобирюсинский. Планируется, что свет появится 31 декабря в 17.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за аварии без света остались более 3 тысяч жителей Иркутского района (Подробности)