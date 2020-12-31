Не радостно началось утро 31 декабря у 3 тысяч жителей Иркутского района. В 06.10 часов в их домах отключили свет. Как сообщается на странице «Иркутской электросетевой компании» в соцсетях, отключение электроэнергии произошло из-за аварии. А именно из-за перегорания провода высоковольтной линии, вызванного размещением на опорах незаконного кабеля неизвестного владельца. «Восточные электрические сети» уже готовят заявление в полицию.Добавим, что частично обесточенными оказались село Хомутово и деревня Позднякова. Специалисты обещают устранить аварию к 14 часам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрыты пункты приема помощи для пострадавшего от пожара питомника К-9 в Иркутске (Подробности)Погода на 31 декабря в Иркутске: днем до -25 (Подробности)Полицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)