Как и обещали синоптики, эти новогодние праздники в Иркутске начнутся с мороза. По ночам в городе уже до -35 градусов, днем немногим теплее. В праздничный день 31 декабря столбик термометра в Иркутске покажет -23. -25 градусов. Снега не ожидается, ветер подует северо-восточный, северо-западный 2-7 м/с.По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 31 декабря переменная облачность, местами небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер подует северо-восточный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -22,-27 градусов, в пониженных формах рельефа -31,-36, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья местами -13,-18, в верхнеленских районах -31,-36.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде на новогодние праздники в Иркутске (Подробности)Синоптики предупредили об аномальных морозах в Иркутске 31 декабря (Подробности)