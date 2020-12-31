Совсем немного остается до начала Нового 2021 года. Вместе с горожанами итоги непростого 2020-го подвел мэр Иркутска Руслан Болотов. Также градоначальник поздравил всех с наступающими праздниками.- 2020 год был сложным, - отметил Руслан Болотов. - Обстоятельства требовали от каждого из нас большой силы духа, стойкости и мудрости в принятии решений. Все вместе мы достойно ответили вызовам времени. Город сохранил запланированные темпы строительства и благоустройства. А вы, уважаемые земляки, проявили лучшие качества сибиряков – готовность прийти на выручку, спокойствие, умение слаженно работать в непростых условиях.Руслан Болотов еще раз напомнил, что в 2021-м Иркутск празднует юбилей. Нашему городу исполнится 360 лет.- Надеюсь, Новый год принесет нам всем позитивные перемены, успех в начинаниях, - продолжил Руслан Болотов. - Главное – берегите себя и своих близких. От души желаю, чтобы ничто не нарушило мира и покоя вашего дома. Пусть во всех иркутских семьях всегда царят счастье, взаимопонимание, радость и благополучие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2021 (Подробности)