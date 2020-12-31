В новогоднюю ночь на улицы городов и поселков Иркутской области выйдут дежурить 80 экипажей ГИБДД. В Иркутске на пост заступят 23 экипажа. Полицейские будут ловить пьяных водителей и других нарушителей правил дорожного движения.Кстати, в прошлом году за время новогодних и рождественских праздников в Приангарье поймали 425 пьяных автолюбителей. Всех нарушителей лишили водительских прав и оштрафовали.- Чтобы не омрачать праздники ни себе, ни своим близким, инспекторы ГИБДД просят жителей Приангарья не садиться за руль после употребления любого количества спиртного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Руководствуйтесь здравым смыслом, ответственностью за жизнь и здоровье себя, близких и окружающих.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)