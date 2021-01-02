Погода в Иркутске 2 января вновь морозная. Такая, что и выходить из дома без острой необходимости вряд ли кому захочется. Сегодня днем столбики уличных термометров в областном центре покажут -24. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают снег, ветер с северо-запада со скоростью 2-7 м/с.«2 января в Иркутске сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.И все же в столице Приангарья немного теплее, чем в остальных ее территориях. Например, по данным регионального МЧС в западных, центральных и южных районах морозы до -36…-41 градуса.Утром же, 2 января, по данным Яндекса, -28, что также ниже нормы аж на 14 пунктов. И ощущаются эти показатели, как -33. Возможно, из-за того, что влажность сегодня повышенная – 76%. К тому же, атмосферное давление во второй день нового года высокое – 737 миллиметров ртутного столба. Когда же потеплеет на новогодних каникулах? – спросите вы. Ответ можно найти здесь.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08