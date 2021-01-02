В Иркутской области на 2 января еще плюс 270 положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе такой диагноз поставлен уже 41 326 раз. Радует, что большинство заболевших – 36 305 (+214 за сутки) – с инфекцией справились. Но, увы, медики не смогли помочь 1550 заразившимся.В Иркутской области на 2 января статистика смертности такова: с начала пандемии 1362 (+12) скончались от COVID-19, еще 188 подхвативших заразу болели еще и другими тяжелыми заболеваниями, которые стали причиной их смерти. Всего в регионе скончались уже 1550 человек.Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области, в больницах региона 2 января под наблюдением врачей находятся 2598 пациентов с COVID-19.Читайте также:«Вход по паролю, селфиться нельзя!»: как бары и кафе увиливают от запретов на ночные тусовки в эпоху коронавируса. Закрытые вечеринки \\"для своих\\" и \\"дружеские ужины\\" вместо корпоративов - на какие только уловки не идут (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08