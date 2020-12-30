«Завтра ночью приходи в наш клуб. Отметим Новый год, как следует!» - могли ли вы подумать год назад, что такое приглашение чревато неприятностями с полицией, а само заведение, где «отмечают, как следует», причем уже не в первый раз, могут закрыть на три месяца? Такая она – пандемия. После 23 часов все бары, кафе и рестораны обязаны дружно выставить гостей и закрыться. Это требование Роспотребнадзора. И его послушно исполняют, но… отдельные заведения через час тайно открываются снова! Топ-5 уловок, как общепит пытается обходить запрет на ночную работу, «Комсомолке» рассказал официант одного из баров Анатолий.1. ПРИГЛАШЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХПолночь, в окнах темно, на двери красуется замок и объявление «После 23.00 заведение не работает». А внутри… тусовка в разгаре! Танцпол забит, у барной стойки очередь за коктейлями, а за столиками разгоряченные дамы и кавалеры гуляют, как в последний раз.- Главное правило подпольной вечеринки - никому не говорить о подпольной вечеринке, - ухмыляется Анатолий. - Так просто с улицы к нам не попадешь. Приглашения разлетаются по мессенджерам и только «избранным». Это наши постоянные клиенты - они скорее пытку вынесут, чем сдадут любимый бар. Крупные тусовки иногда обсуждаем в закрытых группах в соцсетях. Но и туда принимаем только после виртуального «фейс-контроля». Заявка с фейковой страницы без фото и личных данных? Отклоняем! А вдруг «лазутчики»?Закрытая вечеринка влетает в копеечку. Плата за вход – 4-5 тысячи рублей за обычную дискотеку с угощениями и напитками, 5 тысяч и выше - за новогоднюю программу с Дедом Морозом и конкурсами под елкой. Меню подорожало, рестораторы отбивают коронавирусные убытки. Но посетителей расценками не запугаешь: когда еще почувствуешь себя «элитой», потусив на вечеринке «для своих»!- Запускаем по одному, через черный вход. Охранники сверяют фамилии и пароль по списку и меряют гостю температуру. Болеющих разворачиваем домой, - рассказывает Анатолий. - А дальше конспирация, как в детективе! Никаких селфи, фото и видео в баре - если кадры утекут в соцсети, грянет проверка. За этим следят секьюрити. Оплата? Только наличкой, чтобы операции никак нельзя было отследить. Курить у входа? Нет, нет и еще раз нет! Об этом предупреждаем заранее и на улицу выпускаем только с концами. Клиенты соглашаются, не лезут на рожон. На новогодние посиделки, кстати, список приглашенных расписали за месяц вперед.2. КАФЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ХОСТЕЛЕще одна уловка, которую придумали владельцы бара – открыть в том же здании хостел, в них не запрещено потчевать постояльцев после одиннадцати.- Закрытые вечеринки устраиваем по выходным, а в будни другая схема, не менее хитрая, - раскрывает карты официант. - В 23 часа посетителей не выгоняем. Наоборот, «повторяем» коктейли и закуски. А все потому, что по документам мы работаем не как бар, а как хостел с почасовой оплатой. Такая вот уловка, ведь общепит при гостиницах не обязан закрываться на ночь. Если гости расшумятся, привлекут внимание, и к нам нагрянет рейд, оправдаемся, мол, это наши постояльцы. Ну и что, что в хостеле всего четыре кровати, и те не заняты, а гостей - сотня! Авось, пронесет…Завсегдатаи бара тоже в курсе, что там неожиданно открылся еще и мини-хостел. Но местные ночевать в нем будут едва ли, а туристов сейчас не так много. Так что койки и журнал учета постояльцев (пустой, конечно же) - только для отвода глаз.- А поскольку другие заведения, большей частью, закрыты, все любители потусить в будни стекаются в наш бар, и выручка растет в разы, - откровенничает Анатолий. - И на чаевые не скупятся.Впрочем, реальная проверка быстро раскусит такую схему и заведению придется заплатить штраф.3. «ГОСТИ ДОЕДАЮТ И УХОДЯТ»- Наши конкуренты промышляют другой уловкой, - продолжает официант. - Дискотека начинается у них уже с 18 часов, а ближе к 23.00 они объявляют, что кухня и бар вот-вот закроются. Посетители в спешке заказывают еду и напитки, да побольше, и в 23.00 их действительно перестают обслуживать. Но не выгоняют! И музыка гремит по-прежнему. Отмазку на случай проверки придумали себе «железную»: мол, заведение уже прекратило работу, а клиенты просто доедают и допивают под музыку. Не отбирать же у них тарелки и не выпроваживать силой, в самом деле!В полиции на такую отмазку смотрят с усмешкой, от штрафа она не убережет, и советуют за полчаса до закрытия поторопить всех посетителей.4. НЕ КОРПОРАТИВ, А ОБЫЧНЫЙ УЖИНА что насчет новогодних корпоративов? Они ведь тоже под запретом. И тут рестораторы изловчились. Как говорится, как вы лодку назовете, так она и поплывет…- Банкеты, где гуляют сотрудники одной компании, мы таковыми, разумеется, в документах не указываем, - секретничает официант. - Если придется объясниться, скажем, что это не корпоратив, а обычный ужин, где собрались знакомые люди.Кстати, именно по этой причине общепиту в пандемию велено закрываться до 23 часов. Считается, что до этого времени посетители ведут себя вполне чинно: и маски в зале носят, и социальную дистанцию соблюдают. Да и плясать, сорвав с себя повязку, еще рано. А вот ночью все ведут себя развязнее и про правила, увы, быстро забывают.5. ВЕЧЕРИНКА СТАЛА УТРЕННИКОМ- Привыкли в 6 утра приползать домой после дискотеки? Отвыкаем. Теперь веселье в это время только начинается. Да-да, такой вот намечается тренд! - восклицает Анатолий. - Утром и днем собираться в кафе и барах не запрещено, вот мы с коллегами и придумали новый формат тусовок, которые начинаются, например, в полдень. Все, как и ночью: танцевальная музыка, бар, конкурсы от ведущих, чтобы взбодрить ранних пташек. Ночную атмосферу создадим в два счета: плотно закроем окна шторами, чтобы не проникал дневной свет, и включим светомузыку. Тогда и скрываться не придется. Клиентам, кстати, нравится, отбоя от желающих нет. Год выдался тяжелым, душа просит праздника, пусть даже и в таком формате.