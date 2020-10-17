Кафе в аэропорту, на вокзалах и вдоль междугородных трасс будут работать круглосуточно, но с соблюдением ограничений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Указ губернатора Иркутской области по коронавирусу обновлен с 16 октября 2020. Напомним, глава региона провел встречу с бизнес-сообществом и обсудил с предпринимателями, какие дополнительные факторы необходимо учесть при организации работы общепита и сферы досуга в период коронавируса. Результатом этой встречи и стали изменения в документе.

Итак, двери ресторанов, баров, кафе и закусочных теперь открыты с 8.00 до 23.00. А те из них, что расположены в многоэтажках и общежитиях, в том числе и в пристроях к ним, будут работать с 9.00 до 23.00. С учетом интересов пассажиров дальнего следования и водителей-дальнобойщиков круглосуточно смогут обслуживать посетителей кафе, расположенные в гостиницах, на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на жд остановках, вдоль федеральных трасс.

- Еще одно важное изменение для предпринимателей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они должны установить бактерицидные лампы или рециркуляторы воздуха в зонах обслуживания клиентов, то есть у касс, прилавков, стоек.

Есть изменения и в принципах обслуживания клиентов. Обслуживание посетителей без масок запрещено. Но им рекомендовано при этом организовать продажу средств защиты по доступным ценам и по возможности вручать их бесплатно пожилым людям.

Что касается СПА-салонов, саун и соляриев, то они открываются. И это самые главные изменения в Указе губернатора Иркутской области по коронавирусу с 16 октября. Посетить эти места можно до 23 часов. Правда, работать они будут в том же режиме как и фитнес-центры, и плавательные бассейны, - то есть с учетом всех ограничений Роспотребнадзора, включая дистанцирование, заполненность помещений и санобработку .

Обновленный Указ губернатора Иркутской области по коронавирусу с 16 октября вступил в действие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Данилова назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области (Подробности)