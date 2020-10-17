Анна Данилова назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области

Анна Данилова (слева) и.о. министра здравоохранения Иркутской области

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области назначена Анна Данилова. 16 октября губернатор Приангарья Игорь Кобзев представил ее врачам региона. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, Анна Данилова назначена на время проведения проверки в отношении действующего министра здравоохранения Наталии Ледяевой.

Добавим, что Анна Данилова является первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области. Ранее она занимала должность главного врача "Иркутской районной больницы".

Расскажем о биографии Анны Даниловой. Она окончила Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", затем получила второе высшее образование "Магистра экономики в здравоохранении". У Анны Даниловой высшая квалификационная категория по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

- Главной задачей министра будет улучшение оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, - отметили власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержаны предприниматели, которые поставили в иркутские больницы некачественные маски на 40 миллионов рублей (Подробности)

Сауны и солярии в Иркутской области открыты, а у ресторанов и кафе новый режим работы (Подробности)