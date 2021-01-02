Инспекторы ГИБДД в новогодние праздники несут усиленную службу. Их задача – обеспечить безопасность на дорогах Иркутской области, особенно внимание уделяется выявлению пьяных автомобилистов. Ведь такое нарушение ПДД может привести к серьезным авариям.- В ночь с 31 декабря на 1 января инспекторы ДПС выявили 76 нетрезвых водителей, только на территории города Иркутска и Иркутского района их было задержано 27, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Всем им предстоит ответить перед законом за свое поведение. А сотрудники полиции напоминают, что категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя – лучше позвоните в такси, обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности, детей перевозить в автокреслах.- Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными, если видите подозрительное поведение водителя на дороге, сообщите в полицию, - отмечают в МВД.Читайте также:Читинец избил четырехлетнего пасынка и запер его в неотапливаемом гараже на несколько часов. Малыш сейчас находится в больнице с обморожениями и травмами (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08