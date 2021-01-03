Погода в Иркутске 3 января обещает порадовать городских жителей. Сегодня синоптики обещают потепление. Днем в областном центре температура воздуха будет -17…-19, что на фоне последней неделе просто невероятное послабление. Самое время доставать коньки, лыжи, ледянки и отправляться на прогулки. Но, омрачить такие температурные показатели способен ветер.- Сегодня переменная облачность, небольшой снег, ветер дует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, - отмечают синоптики Иркутского Гидрометцентра.Утром в столице Приангарья -26, что на 13 градусов ниже нормы, пока ветра не ощущается – он тихий – менее 1 м/с.«3 января утром высокое атмосферное давление», - сообщает Яндекс. – Оно составляет 735 миллиметров ртутного столба».По области прогноз погоды не такой благоприятный. В части территорий ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигнут 20 м/с - подробности.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08