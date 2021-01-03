В воскресенье, 3 января, около двух часов дня на 82 километре Култукского тракта столкнулись две иномарки – «Тойота Камри» и «Тойота Виш». Удар был такой силы, что водитель машины «Виш» - мужчина 44 лет - и его шестилетняя дочь погибли на месте.Приехавшие на место трагедии медики госпитализировали в больницу еще семерых – водителя и пять пассажиров, в числе которых - трое детей, ехавших в «Камри», и двух пассажиров из второго автомобиля.Пока неизвестно, даже предварительно, что случилось на трассе, что послужило причиной ДТП, были ли нарушены какие-то правила дорожного движения.- В настоящее время сотрудники ГИБДД ОМВД России по Шелеховскому раи ону выясняют обстоятельства случившегося, - рассказали в ГУ МВД ПриангарьяЧитайте также:Полицейские спасли охотников, машина которых застряла в сугробе в метель. В том районе Иркутской области тогда было -40 градусов (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08