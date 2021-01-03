Участки автодорог общей протяженностью 171, 5 километров отремонтируют в 2021 году. Во-первых, продолжится ремонт трассы Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск, которая находится в Нижнеилимском районе. Реконструкцию там проводят с 2019 года. Также продолжат приводить в порядок «артерию» Тайшет-Шиткино-Шелаево и Молочное-Михайловка-Березовка.- На участке с 74 по 82 км дороги Баяндай-Еланцы-Хужир, что ведет на Байкал, также проведут ремонтные работы, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В наступившем году ремонту подвергнутся также 10 километров еще одной байкальской дороги - из Иркутска до поселка Листвянка – с 32 км по 42-ой.Что касается переправ: в 2021 завершится реконструкция перехода через реку Куда в Иркутском районе, и моста через реку Макаровка в Киренском районе.Читайте также:Новый год в заглохшей машине при -38: дальнобойщиков в Иркутской области спасли полицейские. Большегруз водителей из Новосибирска сломался, когда возвращались домой (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08