Сотрудники МЧС Иркутской области предупреждают сибиряков, что сегодня, 4 января, в регионе ожидается усиление ветра, снег и метели. Местами в Приангарье сила воздушных потоков с запада и северо-запада будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается от -20…-25, до -30…-35 при облачности.К областному центру небесная канцелярия будет более благосклонна, однако, ветер также ожидается не слабый. Погода в Иркутске 4 января, по прогнозу Иркутского Гидрометцентра, обещает переменную облачность. Ветер в столице Приангарья будет временами достигать 14 м/с. Температура за окном днем -17…-19 градусов. Пойдет снег.«Выпадет 11.18% месячной нормы осадков», - сообщает Яндекс.Атмосферное давление в Иркутске 4 января высокое – 731 миллиметр ртутного столба.Читайте также:Новый год в заглохшей машине при -38: дальнобойщиков в Иркутской области спасли полицейские. Большегруз водителей из Новосибирска сломался, когда возвращались домой (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08