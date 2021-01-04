Огонь в питомнике К-9 вспыхнул 28 декабря в половине пятого утра, когда все спали. Чудом удалось спастись и людям, и питомцам. Жертвами возгорания стали один щенок и попугай. Остальных четвероногих удалось спасти.- Последней вынесли не ходячую Таксу, - рассказала тогда волонтер питомника К-9 Елена Прадчук. - Все мокрые, надышавшие угарным газом. Пришлось делать искусственное дыхание.Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. Накануне сам председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку причин случившегося.- Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, проверить все версии пожара, опросить круг лиц, в том числе владельцев питомника, которые могут предоставить важные для следствия сведения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - В рамках проверки будет принято процессуальное решение.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08