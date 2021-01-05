Ранним утром 5 января восемь деревень и поселков в Иркутском районе остались без электричества. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, свет пропал в Грановщине, Хомутово, Ширяево, Лыловщине, Горящино, Тайтурке, Московщине и Урике. Это 7668 домов, где живет больше 22 тысяч людей, а также 35 соцобъектов.- На подстанции в Урике от действия защит отключился силовой трансформатор, - объясняют в Иркутской электросетевой компании. - Причиной отключения стало повреждение вводной ячейки выключателя, возникшее из-за максимальной загрузки трансформатора в условиях низких температур.На месте работают три бригады специалистов и три машины. Аварию намерены устранить к 15 часам 5 января. Местным жителям придется временно потерпеть неудобства. Тем временем, на улице морозно - около -28 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, потеплеет ли в Иркутске к Рождеству (подробности)