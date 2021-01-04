Погода на Рождество 2021 в Иркутске однозначно порадует горожан. И хотя Гидрометцентр России сообщает, что 7 января температурные показатели для нашего региона будут на 4 градуса ниже климатической нормы, для сибиряков, «испуганных» в Новый год тридцатиградусными морозами, прогноз на Рождество Христово обещает послабление.Потепление начнется уже с 6 января. Если 5 числа, во вторник, днем в областном центре синоптики обещают до -27, то в среду уже -19. Снег будет идти ближайшие три дня – 5, 6, 7 января. Сильных порывов ветра в столице Приангарья в эти дни не ожидается – 2-3 м/с. Метеорологи Гидрометцентра России обещают в Рождество днем -16 градусов. Не будет холодно и тем, кто решит пойти на праздничное богослужение ночью (в некоторых церквях литургии пройдут около полуночи) - в ночь с 6 на 7 число ожидается -23 градуса.- 30-градусные морозы в Иркутске продержатся как минимум до 5 января, - поделилась прогнозом с КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.А потом погода на Рождество 2021 в Иркутске станет теплее. Небесная канцелярия побалует иркутян также и 8, 9, 10 числа. По прогнозу, в эти три дня и вовсе будет всего -15…-16 градусов. Причем 8 и 9 еще и выглянет солнышко, а вот 9-го снова пойдет снег. Но все равно при таких температурах воздуха на улице – самое оно отмечать праздник Рождества Христова.Отличное время ходить по друзьям и родным, петь колядки или просто собраться вместе на каток, покататься с горок. Успевайте, ведь скоро крещенские морозы.Такова погода на Рождество 2021 в Иркутске.Читайте также:Православное Рождество 2021 в Иркутске: как отметить (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08