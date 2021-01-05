Увы, коронавирус не отступает. За сутки в Иркутской области подтвердилось еще 262 случая заражения инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 42 тысячи. Об этом 5 января сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.Итак, общее число инфицированных достигло 42112. Большинство из них, 36738 пациентов, благополучно победили болезнь. В том числе 138 человек выписались за прошедшие сутки. В больницах все еще лечатся от коронавируса 2732 зараженных.Умерли от заразы 1398 сибиряков, из них 12 человек скончались за сутки. От других болезней за все время пандемии в Иркутской области умерли 190 пациентов с диагнозом коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Забайкалья Александр Осипов госпитализирован с коронавирусомЛечить главу региона будут в первой городской клинической больнице Читы (подробности)