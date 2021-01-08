Морозы, которые ударили по Иркутской области в конце декабря 2020 года и задержались на новогодние праздники, начинают постепенно отступать. В Приангарье, наконец, пришло долгожданное потепление. И его мы ощутим уже в пятницу, 8 января. В этот день синоптики обещают в Иркутске небольшой снег. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с. Столбик термометра покажет всего -11 -13 градусов.По Иркутской области также небольшое потепление. Правда, не везде. По Приангарью 8 января ожидается небольшой снег. В Верхнеленских и северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура -11,-16 градусов, при облачной погоде -17,-22, в Верхнеленских и северо-восточных районах -17,-22, местами -25,-30.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБайкал вошел в топ-10 популярных мест страны для отдыха в Рождество (Подробности)