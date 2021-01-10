Оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу 10 января сообщает о том, что в регионе за сутки COVID-19 подтвердился у 262 человек, и большинство из них – 83 – проживают в Иркутске. Областной центр чаще остальных территорий лидирует в суточном приросте заболевших.По данным на 10 число в Приангарье зафиксировано 43 431 случай заражения коронавирусом, 15 929 из них – в Иркутске.«На сегодняшний день 2621 человек с коронавирусом госпитализирован в медучреждения региона», - отмечают в Оперативном штабе.За сутки выздоровели 246 наших земляков, всего с инфекцией удалось справиться 37 640 заболевшим. Увы, не обошлось без смертей и в минувшие сутки, скончались от COVID-19 еще 13 человек. Всего с начала распространения коронавируса в регионе жертвами пандемии стали уже 1647 пациентов, из них причиной смерти иные заболевания стали лишь в 191 случае.Читайте также:\\"Таня начала ненадолго садиться\\": родные рассказали о состоянии девушки из Улан-Удэ, которую растерзала свора собак. Девушка проходит лечение в московском Институте хирургии им. Вишневского (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08