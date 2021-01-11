Погода в Иркутске 11 января сибиряков ждет обычная для первой декады января, никаких аномальных температур не ожидается. Утром -22, пасмурно. Днем в областном центре столбики уличных термометров покажут -10…-12 градусов, горожан ждет переменная облачность. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер 11 числа будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с.«Атмосферное давление в Иркутске нормальное — 719 мм ртутного столба», - сообщает Яндекс.По сообщения Иркутского Гидрометцентра, по области 11 января также снег, порывы ветра временами достигнут 14 м/с, поземки. Днем -10..-15, в низинах до -25, в Катангском районе до -30... -37.Читайте также:Эксперты рассказали о том, как в горах сходят лавины и безопасно ли на горнолыжках Байкала. Байкальские экстремалы - о том, как защитить себя при сходе лавины в горах (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08