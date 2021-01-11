Первый рабочий день для большинства иркутян, но не первый для медиков. У врачей выходных не было, борьба с коронавирусом не утихает. Ежедневно заболевают еще более 260 человек. На 11 января лабораторно подтвердились еще 263 диагноза.«В больницах на сегодняшний день получают необходимое лечение 2678 пациентов с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «За сутки госпитализация потребовалась 57 заболевшим».На 11 января в Приангарье подтверждено 43 694 случая заболевания, радует, что 37 818 (178 за сутки) выздоровели. Увы, сегодня медики сообщили о смерти еще 12 человек с коронавирусом, причиной смерти 11 из них стал именно COVID-19. Всего жертвами пандемии в регионе стали 1659 человек.Читайте также:Прилетающих в Бурятию обязали сдавать тест на коронавирус. Это касается пассажиров, прибывающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08