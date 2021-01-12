Землетрясение 12 января 2021 в Иркутске будет сегодня одной из главных тем на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом в своем аккаунте Инстаграм сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.«По предварительным данным разрушений и пострадавших нет», - написал глава региона в соцсетях. –« Дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и соцобьектов».Землетрясение 12 января 2021 в Иркутске оценивается в 5 баллов. Эпицентр его был на российско-монгольской границе. Какими будут последствия землетрясения в Иркутске 12 января 2021, станет известно позже, после осмотра зданий.Напомним, это уже не первое серьезное сейсмособытие в регионе за последние полгода: землетрясения силой 5-6 баллов регистрировались 22 сентября и 10 декабря. После декабрьской тряски были обнаружены трещины в 18 школах, осыпалась штукатурка.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08