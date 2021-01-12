Неприятности под Новый год. 31 декабря жительница Усолья-Сибирского забыла в магазине свою банковскую карту. Заблокировать сразу ее не смогла и лишилась 4 тысяч рублей. Именно на такую сумму кто-то совершил покупки в магазинах на улицах Стопани и Сеченова, воспользовавшись тем, что при оплате не нужно было вводить пин-код.Полицейским, отсмотревшим видео с камер у кассы, удалось найти подозреваемую. Так сотрудники МВД просят всех, кто узнал женщину, сообщить им – конфиденциальность, разумеется, гарантирована.«Призываем разыскиваемую прийти в полицию самой, для выяснения истины и обстоятельств преступления», - отмечают в ГУ МВД России по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», часть 3. Максимальное наказание за это преступление – шесть лет лишения свободы.Читайте также:Подросток убил отчима, защищая от побоев мать с младенцем, в Бурятии. Детально разобраться в трагическом случае глава республики Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребенка (подробности)КОНКРЕТНОЕсли узнали женщину, обратитесь в подразделение уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по адресу: Ленина, 24 или по телефонам: 8-908-651-32-90, 8 (39543) 6-29-66 (Дежурная часть).