В поселке Иннокентьевский Тулунского района ссора двух земляков закончилась уголовным делом. Сибиряки разругались во время пьяной посиделки. Гость после конфликта решил посчитаться с хозяином дома – поджег дом. Огонь вспыхнул около одиннадцати часов вечера 11 января. В пожаре сгорела кладовая и кровля жилища. К счастью, в огне никто не пострадал.«Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», 27-летнему ранее судимому поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также:Подростки из Усолья-Сибирского вымогали у местного жителя 1 миллион рублей. Преступники получили условные сроки (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08