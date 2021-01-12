Ледовая обстановка на Байкале все еще не безопасна, покров полностью не установился, есть трещины, промоины. Местами толщина льда еще опасна для выхода на него. Это теперь точно знает житель Иркутска. Мужчина, катаясь на коньках в проливе Ольхонские ворота, провалился под лед.«Он был с друзьями, но в темноте отстал от группы, въехал в промоину в районе», - сообщает пресс-служба Байкальского-поисково спасательного отряда МЧС России. – «Начал кричать, выбраться ему помогли находящиеся неподалеку люди».Повезло. В месте провала глубина озера составляет порядка 30 метров. Приехавшие к мысу Кобылья голова спасатели увезли горе-конькобежца на турбазу, где он и отдыхал с товарищами.Читайте также:Дебошира сняли с рейса Москва-Иркутск. Один из пассажиров отказался надеть маску во время полета (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08