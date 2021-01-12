Скандал произошел 12 января в самолете, который выполнял рейс Москва-Иркутск. За полчаса до посадки в воздушной гавани столицы Приангарья, бортпроводники предложили пассажирам поменять защитные маски. Один из пассажиров отказался надевать повязку. На замечания стюардов не реагировал. Тогда они сообщили об этом пилотам.- Командир лайнера передал об инциденте на землю, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Самолет приземлился в 08:10 по иркутскому времени. Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров не пострадал. В аэропорту дебошира уже ждали сотрудники транспортной полиции. Его задержали.Теперь, мужчину наверняка ждет солидный штраф. Полицейские продолжают выяснять все подробности инцидента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Зачем вы делаете мне нервы»: появилось видео скандала Сергея Зверева в аэропорту Иркутска (Подробности)Самолет Embraer, вылетевший в Новосибирск, аварийно вернулся в аэропорт Иркутска (Подробности)