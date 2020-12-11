Самолет Embraer, вылетевший в Новосибирск аварийно вернулся в аэропорт Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

Возвращаться в аэропорт практически сразу после взлета пришлось 11 декабря самолету Embraer, который вылетел из воздушной гавани Иркутска в Новосибирск. Причина аварийной посадки - техническая неисправность. В воздухе лайнера не убрались закрылки.

- Посадка прошла успешно, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе международного аэропорта «Иркутск». – На борту находилось 75 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все они сейчас находятся в терминале. Вскоре им должны предоставить запасной борт и они вылетят в Новосибирск.

Причина технической неисправности будет известна позднее. Сейчас самолет обследуют техники.

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