Фото последствий землетрясения в Иркутске 10 декабря 2020: пострадали здания 18 школ

Трещина в оконном проеме иркутянина Федора Иванова. Фото: Федор Иванов.

Горожане постепенно приходят в себя после землетрясения, которое произошло в Иркутске ранним утром, 10 декабря 2020. Напомним, стены затряслись в 05.44. Пожалуй, только люди с очень крепким сном, не вскочили со своих кроватей от подземных толчков, сила которых составила 5-6 баллов. Серьезных разрушений в городе нет, но некоторые здания все же покрылись трещинами. Публикуем фото последствий землетрясения в Иркутске, которое произошло ранним утром, 10 декабря 2020.

Итак, точно проводить косметический ремонт придется сразу 18 городским школам. Там, во время проверки специалисты зафиксировали небольшие трещины, помимо этого, в коридорах осыпалась штукатурка.

Трещины в штукатурке в музыкальной школе №3. Фото: предоставлено "КП"

- Также обнаружены трещины в зданиях нескольких детских садов, - рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – Спешим успокоить, эти повреждения никакой угрозы не представляют.

Похожие повреждения появились и в спорткомплексе «Высота», в творческом клубе «Созвездие», на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы № 3. В здании КДЦ «Россия» в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. Что касается городских мостов, путепроводов, и котельных, то они целы.

В основном, в некоторых иркутских зданиях потрескалась штукатурка. Фото: предоставлено "КП"

А вот иркутянин Федор Иванов еще не успел ликвидировать последствия землетрясения, которое произошло в Иркутске 22 сентября 2020 года. Три месяца назад он фотографировал трещину в своем оконном проеме. Сейчас, по его словам она стала еще больше.

- Теперь видно даже арматуру, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» Федор Иванов. – Так и плитка отвалиться совсем может. Землетрясение уже во второй раз дало о себе знать.

В целом же землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 к серьезным последствиям не привело. Сейчас обследуются территории, которые находятся напротив эпицентра землетрясения.

Фото: предоставлено "КП"

Предоставлено "КП"

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