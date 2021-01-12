Морозы на север Иркутской области пришли уже сегодня, 12 января. Метеорологи отмечают там показатели ниже -40 градусов. Например, в Ербогачене, что находится в Катанском районе даже днем -41, ночью и вовсе было -48. Теплее, чем -34…-39 сегодня, по прогнозам синоптиков, во всех 15 населенных пунктах этого муниципального образования не будет.Ночью столбики термометров вновь опустятся до -43. В целом в Приангарье во вторник холодно в низинах – до -34. В южных и центральных районах 12 января – до -20.13 января ситуация с морозами в регионе сохранится. На севере вновь будет до -44. Иркутянам в этом плане везет больше. Завтра в областном центре всего -18. Такие же показатели ожидаются и в четверг, с каждым днем будет все теплее, а в выходные погоду в Иркутске и вовсе можно будет назвать подарком. Синоптики рассказали, что будет по-весеннему тепло.Увы, севера области это снова не коснется. В Катангском районе небольшое потепление, по данным Гидрометцентра России задержится на четверг и пятницу 14-15 января - -27…-25, соответственно. А в субботу и воскресенье снова начнет холодать -34…-41.В еще одном северном городе Приангарья – Бодайбо – теплее. Там на этой неделе показатели термометров будут колебаться от -30 в среду до -19 в пятницу, 15 числа. В остальные дни метеорологи обещают там -26…-27 градусов днем.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08