Не уступили дорогу пешеходу или другим участникам движения, хотя должны были – именно это нарушение ПДД стало самым популярным в 2020 году у иркутских водителей. Протоколов после подобных случаев было составлено больше 5000. Сотрудники Госавтоинспекции областного центра составили своеобразный рейтинг. Стоит отметить, что на втором месте оказались сами пешеходы.- Более 4 с половиной тысяч нарушений ПДД зарегистрировано со стороны пешеходов, - приводят статистику от ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.На третьем месте рейтинга ПДД за 2020 год – превышение разрешенной скорости движения. Таких протоколов в минувшем году составлено около 4400. Следом за такими нарушителями идут нетрезвые водители и автолюбители, отказавшиеся от медицинского освидетельствования. Их было 3900. Более 3000 шоферов перевозили детей без автокресел.Читайте также:Пьяный водитель Жигулей насмерть сбил женщину с дочкой в Братске. Третья пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08